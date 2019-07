CORRIGAN, Nellie Lewin



C'est dans une grande tristesse que nièce et neveux vous annoncent le décès de leur tante Nellie Lewin Corrigan survenu, le 21 juin 2019, à l'âge de 94 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Leslie Corrigan et la fille de feu dame Mary Murphy et de feu monsieur Arthur Lewin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 5 juillet 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 6 juillet 2019 de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial de St-Patrick (1601 chemin St-Louis, Québec, G1S 1G7) sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Nellie était la sœur de feu Gerry (feu Joey Martel) leurs enfants feu Desmond (Charlotte Rankin) Leonard (Janice Robert) feu Garry (Sylvie Germain). Elle était également la sœur de feu William (Lucille Vincent) leurs enfants Gordon, Barbara Ann et Steven (Jocelyne Shank). De la famille Corrigan, lui survit sa belle-sœur Barbara (feu James Corrigan) son fils Peter, Rosemary Royer (feu Keith Corrigan). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet :www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.