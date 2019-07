RANCOURT, Doris Martel



AU CHSLD Sainte-Monique, le 23 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Doris Martel, veuve de monsieur Roger Rancourt, conjointe de monsieur Jean-Marie Blais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint bien-aimé Jean-Marie Blais; ses enfants: Alain (France Goulet) et Marc (Edith Savard); ses petits-enfants: Carl (Janie Racine) et Sacha (Kathy Gallant); ses arrière-petits-enfants: Lovyanne, Amy-Gabrielle, Maxim et Raphaël; ses sœurs: Huguette (feu Gilles Plourde), feu Véronique (Jean-Guy Vallerand) et feu Clezianne (feu Paul-Eugène Lemelin); ses beaux-frères et sa belle-soeur: André (feu Louise Vallée), feu Bernard (Monique Pellerin), feu marcel (feu Rose-Mary Kiefer), feu Gemma (feu Engelbert Gamache) et feu Raymond ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier son conjoint Jean-Marie qui l'a aimée, soutenue et accompagnée jusqu'à son dernier souffle.