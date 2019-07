GIGUÈRE, Pauline Bolduc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Pauline Bolduc, épouse de feu monsieur Gilles Giguère, fille de feu Emile Bolduc et de feu Mary-Ann Marshall. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Richard, Alain, Manon (Claude Lessard) et Stéphane (Marie-Julie Vézina); ses petits-enfants: Sarah-Maude (Cédric), Alison, Olivier (Roxanne), Alexandra; ses frères et sœurs: feu Yvon (Jacqueline Lamothe), Gaston (Mariette Bergeron), Ghislaine (Gilles Pépin), Lise (feu Paul Deblois), Murielle (Réjean Auclair), Jacques (feu Gaétane Pagé, Claudette Drolet) et Ginette (Christian Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bolduc, Giguère et Boudreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC, G1S 3G3.