TREMBLAY, Maurice



Au CHUL, le 17 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Maurice Tremblay, fils de feu Joseph Tremblay et de feu Yvonne Tremblay. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 12h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Monique Miller), Diane (Pierre Gauvin), Raymond (Linda Pratte), Odette (Paulo Bérubé), Lise et Line; ses petits-enfants: Patrick, Véronique, Dominic, Frédérick, Karine, Éric, Émilie, Philippe, Marie-Claude, Mylène, Bianca, Alex et Félix, ses arrière-petits-enfants ainsi que la mère de ses enfants Pauline Tremblay; ses frères et sœurs: feu Philippe, feu Andrien (Paquerette Fortin), feu Anna (feu Antoine Goulet), feu Mariette (feu Armand Boivin), feu Louis-Joseph (feu Rita Villeneuve), feu F. Xavier, Pierrette (feu Wildy Fortin), J. Noël (Juliette Tanguay), Alphège, Marie-Rose (feu Gérard Fournier) et Cécile (feu Yvon Gauvin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut-Saint-Laurent et du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures QC, G3A 9Z9 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.