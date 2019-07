FRENETTE, Réjane



À sa résidence, le 27 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée, subitement, madame Réjane Frenette, fille de feu monsieur Adjénard Frenette et de feu madame Marie-Ange Verret. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Frenette laisse dans le deuil, son fils Steve Germain; ses frères et sœurs de la famille Frenette : feu Roch (feu Denise Morissette), feu Bruno (Solanges Genois), feu Florence (feu Charles-Henri Jackson), feu Jean-Yves (Colette Gagnon), Huguette (feu Jean-Claude Piché) et feu Gaétane (Réal Bertrand); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Germain et Martel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Frenette ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église à partir de 9h sous la direction de la