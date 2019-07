GARNEAU BERTRAND, Moïsette



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 27 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Moïsette Garneau, épouse de monsieur Réjean Bertrand, fille de feu monsieur Maurice Garneau et de feu dame Paula Naud. Elle était native de Saint-Thuribe et demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 8 h 30 à 10 h 15,Outre son époux Réjean, madame Garneau laisse dans le deuil ses enfants: Patrice (Kathleen Simpson) et Geneviève (Alain Leblond); ses petits-enfants: Cédrick, Alexandrine, Cassandra et Maéva; ses frères et sœurs: feu Gisèle, Michel (Jacqueline Perron), Claudette (Candide Bertrand), feu Raymonde (feu René Groleau) et Micheline (Yvan Dussault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bertrand: Candid (Claudette Garneau), Lucette (Réjean Lachance), Etiennette (René Garneau), Charles-Hector (Diane Lavallée) et Dorval (Pauline Chevalier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon.