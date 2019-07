DEMERS MORENCY, Thérèse



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 25 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Thérèse Demers, épouse de monsieur Claude Morency. Née à Baie-Comeau, le 1er juillet 1938, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Desrochers et de feu monsieur Amédée Demers Jr. Elle demeurait à Québec, arr. Ste-Foy. Les membres de la famille recevront les condoléances auà compter de midi.Outre son époux Claude Morency, madame Demers laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Isabelle Rock) et Marc (Diane Roy); ses petits- enfants: Marie-Stuart, Laurence et Rose; sa sœur Denise (Paul Naud), son frère Jacques (Thérèse Chabot); son cousin Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et de l'IUCPQ (Pavillon Notre-Dame) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. Site : www. michel-sarrazin.ca Tél.: 418 687-6084 Les Funérailles sont sous la direction de :