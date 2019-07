LAPOINTE, Damien



Le 30 juin 2019, est décédé à Québec, à l'âge de 70 ans et 3 mois, M. Damien Lapointe, époux de dame Françoise Rousseau, demeurant à Québec, autrefois de St-Cœur-de-Marie. Il était le fils de feu dame Bernadette Lavoie et de feu M. Gérard Lapointe (dame Marthe Lessard). La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le dimanche 7 juillet 2019 à compter de 9h à laM. Lapointe a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au cimetière de St-Cœur-de-Marie. Outre son épouse dame Françoise Rousseau, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrice (Katy Allison) et Chantale (Francis Jean) ainsi que ses petits-enfants: Gabriel et Anthony. Il était le frère de: Céline Lapointe (Normand) et Linda (Daniel). Il était le beau-frère de: feu Madeleine Rousseau (Laval), Lise (Marcel), feu Charlaine (Bertrand), Jean-Eudes (Ginette), Marcel (feu Simone), Carmen (Laurier), Claudette (Jean-Marc), Yves (Sylvie), Diane, Danielle (Richard), Lina (Régis), France (André), Gérald (Doris) et feu Raymond. Il laisse également dans le deuil les enfants de Mme Marthe Lessard ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 4100, Melançon Ouest, Alma, G8B 5V3. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour rendre hommage à M. Damien Lapointe, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com.