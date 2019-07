ST-PIERRE, Denise



Au CHSLD de Charlesbourg, le 1er juillet 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Denise St-Pierre, épouse de feu monsieur André Martineau. Elle demeurait à Québec.de 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil son fils Kévin (Laurence), le père de celui-ci Daniel Deroy; ses petits- enfants : Maxence, Renaud, Daphnée et Jules; ses frères et sœurs : Madeleine (Réjean), feu Monique, Jacques, René (Daniel), feu Claude, Florence (Luc), feu Danielle (Jocelyn), Thérèse et Claire (Raymond) ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 204, Québec QC, G1S 3G3.