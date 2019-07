LEMIEUX, Gaston



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 18 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaston Lemieux, époux de madame Thérèse Coulombe. Il était le fils de feu monsieur Camille Lemieux et de feu dame Régina Mercier de l'Islet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11 h.Les cendres seront déposées au Columbarium de la Maison funéraire Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants: François (Isabelle Lord), Benoît (Krystelle Lussier); ses petits-enfants: Andréa, Alexia et Michaël; ses frères et sœurs: feu Roger, feu Madeleine, Jeannine (feu Léonel Choquette), feu Robert (Laura Dubé), feu Yvan (Colette Lapointe), feu Mariette (feu Charles Guimont), feu Paul-René, feu Anita (Henri Pelletier), feu Suzanne (feu Yves Paquin),feu Claudette (André Caron (Nicole Couillard)); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe: feu Gaston (Gisèle Cyr), feu Denise, Marie-Paule (feu Léo Létourneau), Jean-Pierre (Rose-Alda Filiault) feu Claudette, Jacqueline (feu Pierre Caron), Roland (Carole Robin), feu Cécile, Raymond (Andrée Paquet), feu Jacques (Nicole Paquet); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la