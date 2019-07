PICARD, Éliane



À l'Hôpital de Saint-Raymond de Portneuf, le 22 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Éliane Picard, épouse de monsieur Maxime Bouchard. Elle demeurait à Saint-Léonard de Portneuf.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maxime Bouchard; ses sœurs: Nina Rose Picard (Doris Leblanc), Julie Picard (feu Gérard Morin) et Marcella Picard (Fernand Larose), sa belle-sœur Françoise Bouchard (Guildor St-Gelais) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.