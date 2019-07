MARCOUX, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2019, à l'âge de 82 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Claude Marcoux, époux de feu Mme Madeleine Grenier (épouse en premières noces de feu M. Arsène Laplante). Il demeurait à Saint- Elzéar. La famille vous accueillera aule vendredi 5 juillet 2019 de 19h à 21h, le samedi 6 juillet 2019 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Rémi Simard), Diane (Jean-Yves Jacques) et Jocelyne Laplante (Steve Champagne); ses petits-enfants: Klaudia et Dave Simard (Amélie Fillion), Karen (Dominic Jacques) et Audrey Jacques (Nicolas Simard), Marie-Lou Champagne (Tommy Poulin); ses arrière-petits-enfants: Daphnée et Justin Paradis, William, Antoine et Megan Jacques; ses frères et sœurs: feu Simone (Léandre Simard), feu Claire (feu Rosaire Nadeau), feu Jacqueline (feu Hugues Blouin), Yolande (feu Réal Jacques), feu Émilien (feu Gaby Parent, feu Ginette Perreault), feu Maurice (Pauline Parent), Gaétane (feu Marcel Napert), Cécile (Pierre Bilodeau), feu Noël, feu Marcel (feu Jeannine Giguère), Huguette (feu Jean-Guy Poulin, Réjean Therrien) et Ghislaine (Rodrigue Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Irène (feu Polydore Boulanger), Jeannette (Gérard Tousignant), feu Antoinette, Rosa (feu Louis-Georges Lehoux), feu Joseph (Mariette Cyr), Maria (Hector Cyr), Thérèse (feu Clément Cyr), feu Jean (Florianne Cyr), Monique (Claude Nadeau), Éva (Simon Bisson) et Lise. Il laisse également dans le deuil ses filleules: Klaudia Simard et Nancy Nadeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le Dr Raymond Néron, les membres du personnel du Château Sainte-Marie, de la Résidence Rubis de Saint-Elzéar et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins prodigués, leur professionnalisme et leurs délicates attentions. Dons : Fabrique de Saint-Elzéar :administration@st-elzear.ca L'association pulmonaire du Québec : https://pq.poumon.ca/