VILLENEUVE, Gaétan



À la Résidence Côté Jardins, le 25 juin 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Gaétan Villeneuve, fils de monsieur Gérard Villeneuve et de dame Rolande Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi le 6 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche le 7 juillet 2019 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, sa mère Rolande Lavoie (feu Gérard Villeneuve); son frère et ses sœurs : Lise (Jacques Michel), Claude (Claudette Cauchon) et Diane; ses neveux et nièces: Annie Giguère (Vincent Lacombe), Frédéric Giguère (Annie Gaudreault), Audrey Villeneuve et Alexandre Villeneuve (son filleul); ses petits-neveux: Nicolas et Zachary; ses filleul(e)s Alexane Béland, Samuel Béland et Maude Lefebvre ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage Côté Château de la Résidence Côté Jardins, plus particulièrement Dre Julie Lemay pour les excellents soins prodigués à Gaétan ainsi que le personnel du Centre François Charron pour les excellents soins prodigués lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don commémoratif à Dystrophie Musculaire Canada, 506-1425, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (QC), H3G 1T7, tél. 1-800-567-2873, www.muscle.ca/fr.