CÔTÉ, François



A l'Hôtel Dieu de Québec, le 21 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur François Côté, époux de Mme Lucie Therrien et fils de monsieur Georges Côté et de Madame Cécile Létourneau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 5 juillet de 19h à 21h30 au centre commémoratifjour des funérailles, la famille vous accueillera à compter de 9h30 à 11h30 au centre commémoratif.Monsieur Côté laisse dans le deuil son épouse Mme. Lucie Therrien; sa fille Sarah-Jade (Alexandre Gariépy); ses parents: George Côté et Cécile Létourneau; ses frères et sœurs: Jeanne, Rémi (Doris Dubé), Louis, Claire (Jean-Pierre Marsolais), Claude (Francine Fournier) et Paul (Nathalie Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Thérèse (Léandre Roy), Huguette (Clément Bernier), Jacques (feu Barbara Valinski), René Simpson (feu Pierrette) et Marthe (André Trottier); ses filleules: Annie Therrien et Julie Côté; ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis précieux. Il ira rejoindre ses beaux-frères et sa belle-sœur: feu André Therrien (feu Claudette Bertrand) et feu Jean Therrien. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu, particulièrement du département d'hémato-oncologie ainsi que des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca