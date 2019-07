DUBREUIL, Francis



À son domicile, le 20 juin 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Francis Dubreuil, époux de dame Chantal Dufour. Il était le fils de feu monsieur Georges Dubreuil et de feu dame Thérèse Thibault. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 10h à 12h45 au salon funéraire dusous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Chantal, ses deux filles: Jessica (Cyril Couture) et Alexandra (Sébastien Joncas); ses trois petits-enfants: Ely-May, Ezekyel et Ophély; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Ginette, Sylvie (Damien Bouchard), Luce (Michel Bastien), Vital (Louise Bouchard), Réjean (Lise Paradis), Nicole (Armand Laplante), ainsi que son beau-frère Marcial (Line Boudreault). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Fondation Centre de Prévention Suicide de Québec, 1310, 1ère Avenue Québec (Québec) G1L 3L1 https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/.