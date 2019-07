PARENT, Charles



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 25 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Charles Parent, époux de madame Colette Vaillancourt, fils de feu madame Marie-Ange Dubois et de feu monsieur Joseph Parent. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants, gendres et belles-filles : Alain (Nicoleta Loica Crisan), Louise (Michel Thibodeau), Mario (Linda Blackburn), Chantal (Yves Ruelland), Claudine (Eric Mercier); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Charles-Eric, Alexandre, Stéfanie, Jean-François, Marie-Jeanne, Megan, Sharon, Samuel, Dwight-James et Olivia; ses sœurs : feu Jacqueline, Rita (Rosaire Godin), Marguerite (feu Gérard Lecours), Marie-Claire (feu Henri Fradette) et Gabrielle (feu Henri Marois); ses beaux-frères et belles-sœurs : Béatrice Vaillancourt (feu Gérard Parent), Thérèse Vermette (feu Fernand Parent), Colette Pelletier (feu Raymond Parent), Nicole Laroche (feu François Parent), Georgette Vaillancourt (feu Clément Gagné), André Vaillancourt (Lise Auger) et ses nombreux neveux et nièces. Sincères remerciements au personnel du Centre de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.