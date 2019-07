GAMACHE, Lionel



Au CHSLD de Charny, le 25 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lionel Gamache, fils de feu François- Xavier Gamache et de feu Léa Caouette. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil; ses enfants: Francine (Réjean Thibault), Gaétan (Sylvie Bédard), Sylvie (Richard Thibault), Alain, Rémi Bernier (Nancy Villafune); ses petits-enfants: Patrick Bédard, Jonathan Thibault, Émilie Gamache, Célia Bernier, Sofia Bernier; ses frères et sœurs: feu Robert (Gilberte Desrosiers), feu Gilberte (Yvon Blanchet), Laurence (Jean-Pierre Boudreault), Juliette (Serge Migneault), Sylvio (Francine Gamache), Prosper (feu Cécile Tremblay), Gaston, Hector; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Simone (Jacques Couture) ainsi que la mère de ses enfants Gisèle Coulombe. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Centre hospitalier Paul-Gilbert, unité Carrefour et le Dr Girard pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Sans oublier Françoise Bernier pour son soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal QC, H3A 3S5.