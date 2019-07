LECOURS, Fernande Carbonneau



Au CHUL de Québec, le 27 juin 2019, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée dame Fernande Carbonneau, épouse de M. Raymond Lecours. Elle demeurait à Saint-Étienne.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 5 juillet, de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil, outre son époux; ses fils : Paulin (Johanne Plante), Denis (Hélène Thibault) et Gilles (Sonia Bergeron); ses petits-enfants : Janik (Eric Beaumont), Malika (Eric St-Yves) et Sandrine (Bryan Latreille); ses arrière-petits-enfants : Maude-Sophie, Etienne, Mathieu, Alexandre, Samuel et Anaïs. Elle était la sœur de : feu Rollande (feu Alfred Gagnon), feu Cécile (feu Honorius Gagné), feu Raymond (feu Cécile Normand), feu Maurice, feu Gabrielle, feu Albert (Thérèse Normand), feu Florence (feu Bernard DeBlois), Fernand (Anita Paquet), feu Joseph (Lucille Béchard) et Léopold (Normande Landry). Elle était la belle-sœur de: feu Adrienne (feu Lorenzo Gosselin), feu Roméo (feu Fernande Roy), feu Alphonsine (feu Charles Provost), feu Alice (feu Arthur Pouliot), feu Patricia (feu Simon Fortier), feu Yvonne (feu Joseph Montminy), feu Blanche (feu Joseph Lacasse), feu Simone (feu Viateur Evoy), feu Jeannette (feu Marcel Gagnon) et feu Rollande. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. La famille désire remercier toute l'équipe du Dr Langlais de l'unité de cardiologie du CHUL pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Unité des soins en cardiologie, 1er Nord-Ouest), 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/