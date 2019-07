BILODEAU, Jacques



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 20 juin 2019 à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Bilodeau. Il était le fils de feu monsieur Cyrias Bilodeau et de feu dame Rose Racine. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Martine (Harold Gamache) et Denis (Hélène Desbiens); ses sept petits-enfants: Mélanie (Hugo), Marie-Pier (Alex), Vanessa (Dany), Vickie, Robert (Anne-Frédérique), Laurent-Olivier (Élisabeth) et Marianne (Audrey-Anne); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Maélie, Makenzie, Noah, Logan, Victor et Romy, sans oublier la mère de ses enfants, Rosanne Tremblay. Sa belle-sœur de la famille Bilodeau, feu Albert (Marguerite Déchène), et il était le frère de feu Omer (feu Alice Boucher), feu Médéric (feu Georgette St-Hilaire), feu Fernande (feu Léonidas St-Gelais), feu Welley (feu Antoinette Barette), feu Cécile (feu Odilon Tremblay), feu Anna-Marie (feu Guy Marette) et feu Béatrice (feu Roméo St-Gelais). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement monsieur André Bradette pour l'aide apportée à monsieur Bilodeau lors des derniers mois vécus. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don