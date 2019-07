LAFRENIÈRE, Renée



Entourée de l'amour de ses enfants, au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis (Pavillon d'Youville), le 24 juin 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Renée B. Lafrenière, épouse de monsieur Raymond Carrier, fille de feu madame Hélène Lefrançois et de feu monsieur Georges B. Lafrenière, belle-fille de feu madame Irène Ouellet et de feu monsieur Omer Carrier. Elle demeurait à Lévis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 11h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard, Martin et Jean- Michel; ses petits-enfants: Emmanuelle et Kyan; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Michèle, Monique (Anour-Jean Roula), Pierre B. (Cindy Cannon), Richard-Michel, feu Irénée Carrier (feu Jeannine Lord), Lucille Carrier (Robert Sauvageau), feu Gabrielle Carrier, feu Françoise Carrier (Simon Belleau), feu Omer Carrier; sa très bonne tante madame Thérèse Lafleur; sa bonne amie: Madame Louise Bégin; son bon neveu: monsieur Richard Carrier; son ex-conjoint monsieur Gilles Soucy; plusieurs neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Renée et la famille tiennent à remercier tout le personnel du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis (Pavillon d'Youville, pour leur humanité et leur respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bur. # 200, Mont-Royal, QC, tél. : 1-877-725-7725, courriel : info@sla- quebec.ca Site web : sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.