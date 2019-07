BÉRUBÉ, Raynald



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 22 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Raynald Bérubé, époux de dame Jocelyne Thibault. Il était le fils de feu monsieur André Bérubé et de feu dame Rose-Anna Théberge. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne Thibault, ses enfants: Marco et Guylain; ses petits-enfants: Étienne, Justine et Charles; ses frères et sœurs: Viateur (feu Monique Isabel), feu Rita (feu Lorenzo Jean), Georges (Gertrude Lévesque), Paul (feu Huguette Desrosiers), Monique (feu René Pineault), Alice et feu Noëlla (Guy Belzille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: Nicole (Jacques St-Pierre) et Jean-Claude (Lise St-Laurent). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél.: 418-688-0878.