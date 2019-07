BEAUPRÉ, Roger



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 18 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Beaupré, époux de feu dame Lucille Dion. Né à Rivière-à-Pierre, le 13 juin 1935, il était le fils de feu dame Eva Fournier et de feu monsieur Télesphore Beaupré. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 6 juillet 2019 à compter de 9h. À sa mémoire suivra à 11h une cérémonie d'au revoir en la Chapelle de la coopérative. Monsieur Beaupré laisse dans le deuil, sa fille Sylvie (Réjean Martin); ses petits-enfants: Jean-François (Anne Fortin), Isabelle (Éric Morin) et Amélie; ses 4 arrière-petits-enfants: Edward, Lily-Rose, Axelle et Jade; sa sœur Noëlla (feu Rodolphe Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère et le beau-frère de : Irène (Pierre Naud), Roland (Hélène Lapierre), Émile (Margot Deblois), Armand (Gilberte Marquis), Cécile (Ernest Lesage), Estelle (Aurélien Lavoie), Marcel (Louise Lavoie), Lucien (Ida Bordeleau) et Georges (Gaétane Lessard), tous décédés. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec et de l'Hôpital St-Augustin pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Missionnaires de la Paix/Gilles Kègle, 380 rue Dupont, Qc, G1K 6M7. Site: www.gilleskegle.org, Tél. : 418-524-2626. Les Funérailles sont sous la direction de :