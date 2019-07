GAUDREAU, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Fernand Gaudreau époux de madame Louise Deladurantaye. Fils de feu dame Olivine Lacombe et de feu monsieur Wilfrid Gaudreau, il demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Cap-Santé. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Gilbert, ses deux petites-filles : Abygaelle et Léonie ainsi que leur mère Sophie Couture; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Claudette (Jean-Guy Bernier), Louisette (feu Paul-Émile Bernier - Pierre Richard), Gaétan et Huguette Deladurantaye (feu Gérard Patry). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca ou à la fondation de la Croix-Rouge canadienne (Bureau du Québec), 6, place du Commerce Verdun, QC H3E 1P4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.