BOUCHARD, Lucette Paris



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 4 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lucette Paris, épouse du Dr Maurice Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 5 juillet 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice, ses filles: Sylvie (François Laflamme) et Judith (Bernard Marois), ses petits- enfants: Anne-Julie (Kaven), Marie-Ève (Nicolas) et Félix-Antoine; son arrière- petite-fille Pénélope, ses frères et sœurs: Céline (feu Roch), Pauline (feu Roméo), Conrad (feu Jocelyne, Josée), Jean-Marc (Susanne), feu René (Arlette) et Diane (feu Yvon, Michel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Colette (feu Léo), Charlotte (feu Jean-Guy), feu Marcel (Françoise) et Marius (Cécile); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL et de la Roseraie, plus particulièrement la Dre Isabelle Collin, pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca, ou à la Fondation des maladies de l'œil, 10-1100, rue Bouvier, Québec (Qc), G2K 1L9, tél.: 418 654-0835, fondation.oeil@qc.aira.com.