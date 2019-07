LEHOUX, Yannick



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de monsieur Yannick Lehoux survenu le 25 juin 2019 à l'âge de 31 ans et 8 mois. Il était le fils de madame Gervaise Larivière et de feu monsieur Arsène Lehoux et demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances aule vendredi 5 juillet 2019, de 19 h à 22 h, samedi 6 juillet 2019, de 10 h à 13 h 45.Il laisse en deuil sa mère Gervaise Larivière (feu Arsène Lehoux), son frère Mickael Lehoux (Annick Vallières et ses enfants), sa soeur Shannon Lehoux (Alex Rancourt), et son amie de coeur Nadya Turgeon et son fils Cédrik, sans oublier ses oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s, ainsi que tous ceux et celles qui ont croisé sa route. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Qc Tél: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.