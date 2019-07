Tour de France: Astana et Hugo Houle n’entendent pas à rire

L’air sévère sur la scène, le Québécois a malgré tout esquivé un léger sourire en levant fièrement la main pour saluer plusieurs milliers de spectateurs. Dans cette équipe cycliste du Kazakhstan, on laisse très peu filtrer les émotions. « J’ai juste apprécié le moment. Ça faisait déjà trois heures qu’on attendait. C’est game face, comme on dit ! Ça intimide nos adversaires », a lancé mi-sérieux l’athlète de 28 ans après un défilé d’un kilomètre.

Inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la Grand-Place n’a pas fait mentir ce que Victor Hugo disait à son sujet. « Être ici pour les 50 ans de la première victoire du plus grand champion de l’histoire, Eddy Merckx, être ici pour le centenaire du maillot jaune, c’est une sorte d’alignement des planètes. J’ai simplement envie de dire “merci, Bruxelles” », a mentionné le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Après avoir été hué, le grand patron de la course a été applaudi.

Pour sa part, Houle avoue qu’il n’avait rien vécu de semblable dans sa carrière. « L’architecture, c’est tellement beau et impressionnant. J’ai compris l’ampleur de toute l’organisation. La télévision belge voulait savoir ce que je pensais du pays. Je commence à sentir la vibe du Tour un peu plus qu’à l’hôtel en banlieue ! », a ajouté le Québécois, qui portera le dossard 74.

En ce début de Tour, l’olympien de Rio évitera les distractions puisque ses parents et sa conjointe arriveront un peu plus tard. « On est très fier de lui. C’est l’aboutissement d’un rêve. Il a réussi à le réaliser. On part le 13 juillet. On espère pouvoir le voir lors du jour de repos à Nîmes. On cherche des moments pour être avec lui, pas seulement lui parler », explique avec émotions sa mère, Diane Allard.