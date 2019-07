BEAUDOIN, Paul-André



La famille Beaudoin a le regret de vous annoncer le décès de Paul-André Beaudoin survenu à Québec le 25 juin 2019 à l'Hôpital Jeffery Hale. Il était l'époux de feu dame Denise St-Cyr, le fils de feu dame Yvette Bouchard et de feu monsieur Lionel Beaudoin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12 h 30 à 14 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Christine, Danièle (Réjean Bernier), feu Nathalie, Catherine (Sylvain Bellemare) et Pascale; ses petits-enfants: Bernard (Marilyn Fortin), Samuelle (Renaud Lafortune), Léa, Paul, Joseph (Sandrine Perron) Matisse, Gaspard et Clémence; ses arrière-petits-enfants: Marc-Aurèle et Laure; son frère Yvon (feu Lison Charest) et ses sœurs Micheline (Mimi) (Gaston Séguin) et Diane Potvin (Mike Taylor); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille St-Cyr: feu Georgette St-Cyr (feu Dr Jean Caron), Robert St-Cyr (Pauline Couturier), feu André-St-Cyr et Colette St-Cyr, ainsi que de nombreux cousins cousines neveux et nièces, autres parents et amis. Merci à Jacques Roberge, ami fidèle et à Hélène Bourget de l'équipe du Jeffery Hale et tous les autres membres du personnel du 6e étage pour leur grand dévouement envers notre papa.