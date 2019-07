MC COLLOUGH, Patrick



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 29 juin 2019, à l'âge 83 ans et 1 mois, est décédé monsieur Patrick Mc Collough, époux de madame Denise Rodrigue et fils de feu Andrew Mc Collough et de feu Gertrude Colgan. Natif de Saint-Côme-Linière, il demeurait à Trois-Rivières. La famille recevra les condoléances aule lundi 8 juillet en soirée de 19h à 21h30 ainsi que mardi, jour des funérailles, à compter de 12h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Denise Rodrigue; sa fille Sandra (Maxim Blais) et son fils Kevin; ses petits-enfants : "les casseaux": Charles, David et Thomas Blais. Il était le frère de feu Dorothy (feu Gerry Dionne), feu Gérard-Raymond "Gerry" (Charlotte Gagné), feu Stanley (feu Monique Tremblay,feu Céline Dumas), Doreen (René Quirion), Elaine, Maureen, Louise et Mary. Il était le beau-frère de Marcel (Denise Morin), Germaine (Louis-Hébert Poulin), Jean-Louis (Gisèle Poulin), Mariette (Fernand Jeanson), Aline (Marc-André Poulin), Cécile (Gilda Poulin), feu Jean-Marie, Annette (Roméo Rodrigue), Denis (Marie Dumas) et Raymonde (Réjean Dupuis). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles CHSLD l'Assomption, 16750, Boul. Lacroix, Saint-Georges, G5Y 2G4.