TURGEON, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roger Turgeon, époux de feu madame Pierrette Lavoie, fils de feu monsieur Édouard Turgeon et de feu madame Rose-Anne Allen. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Danny Beaumier), ses petits-fils: Nathan et Jake; ses frères et soeurs: Louise (Jean-Claude Lacasse), Lucien (Pauline Dion), Evelyne (Denis Allen), Raymond, Lucie (Régent Laliberté); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie: feu Jean-Charles, Maurice, Lorette, Gisèle, Lorraine, Gilles, Lyse, Marielle, feu Philippe, Émilien et Denyse; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel infirmier du Service de Dialyse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée.