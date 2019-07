JOBIN, Ghyslain



Au CHSLD Saint-Augustin le 27 juin 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Ghyslain Jobin, époux de madame Louise Robin. Il était le fils de feu monsieur Antoine Jobin et de feu dame Mary Doyle. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Suzie (Richard) et son fils Jean-François; ses petits-enfants : Camille et Gabriel; ses sœurs; Élisabeth CND, Murielle (Albert Gauthier) et Normande (feu Jacques Descarreaux); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Jobin et Robin, ses neveux, nièces, ses cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Saint-Augustin pour les bons soins prodigués.