Brigitte Boisjoli: de Bryan Adams à la naissance de sa fille

Il y a dix ans, la tornade Brigitte Boisjoli a frappé le Québec quand la chanteuse de Drummondville a participé à Star Académie. Depuis, son histoire d’amour avec le public n’a pas fléchi. Avant de chauffer les planches pour Claude Dubois, vendredi soir, au Festival d’été, elle a accepté d’énumérer les cinq faits marquants d’une décennie qui a passé à la vitesse de l’éclair.

1. Chanter avec Bryan Adams

« C’était un duo dans un gala en direct à Star Académie. On a chanté Heaven. Quelle toune et quel homme ! Face à lui, je pensais que j’allais me sentir petite. Mais il est tellement modeste. De dos, on aurait dit un adolescent. Bref, je n’étais pas intimidée, comme si j’étais avec un chum. Et il était d’une gentillesse ! Il m’a dit que j’avais fait de belles harmonies. Aaaaaah! »

2. Un premier Félix

« J’avais gagné la catégorie Révélation de l’année avec l’album Fruits défendus. Quand j’ai pris le trophée, j’ai vu des étoiles. Je ne me souviens pas du tout de ce que j’ai dit comme remerciements, mais je me souviens d’avoir dormi avec mon trophée à l’hôtel. J’étais trop contente. »

3. Un bébé

« Ça ne touche pas ma carrière, mais c’est important. Avant, je ne disais pas non, je prenais tout ce qu’on me proposait, que ce soit chanter dans un méchoui, ou peu importe. J’étais un peu workaholic. Maintenant, oublie ça. Tout tourne autour de Charlie. Je fais même plus de route parce que je veux toujours revenir à la maison. »

4. Nashville

« J’y ai enregistré un album (son hommage à Patsy Cline), mais je dirais que toutes mes visites à Nashville ont été un rêve devenu réalité. »

5. La maison

« J’ai trouvé ma maison de rêve, dans le bois. Cet achat a été un tournant dans ma vie. J’ai réalisé que j’étais à la bonne place au bon moment. C’est là que je veux vieillir. J’ai eu des maisons avant, mais ce n’était jamais tout à fait ça. Là, je suis sur mon X. »

► La dynamique Brigitte Boisjoli montera sur la scène de place George-V, samedi soir, à 20 h.