ALAIN, Rolande Sansfaçon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Rolande Sansfaçon, épouse de monsieur Georges Alain. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 h30 avant la cérémonie, soit à partir de 8 h 30. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Georges; ses enfants: Marc (Caroline Milhomme), Julie (Steve Racette) et Karine (Sylvain Maltais); ses petits- enfants: Raphaëlle, Sandrine, Antoine, Christopher, Etienne, Rosalie et Félix; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Henri Allard), Fernand (Micheline Morneau), Gérard, Claude (Julienne Alain) et Lise (Vincent Deschênes); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: Denise (Rosaire Paradis), feu Roland (Marie-Marthe Breton), Rosaire (Rita Parent), feu Monique (Louis-Philippe Cantin) et Louise ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.