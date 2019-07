HÉBERT, Jean-Guy



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 juin 2019, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Hébert, conjoint de madame Francine Bernier, fils de feu madame Exéline Richard et de feu monsieur Azade Hébert. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auQuébec G1H 3E5, de 9h à 11h30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Gaétan (Paule Lebel), Serge (Céline Fillion), Julie (François Racine); ses petits-enfants: Marc-Antoine Hébert (Cynthia Boulianne), Cédrick Hébert, Marie-Claude Hébert, Joël Racine, Mireille Racine; sa sœur feu Antoinette Hébert (feu Gilles Richard); la mère de ses enfants Jeannette Lemieux; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, les membres des familles Lemieux et Bernier et plusieurs ami(e)s. Un remerciement au personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Un merci aussi au personnel de la Résidence Saint-François. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org . Des formulaires seront disponibles sur place.