Corey Hart débarquera à Québec à la dernière minute

Corey Hart donnera bel et bien un spectacle sur les Plaines, jeudi soir, mais non sans avoir donné une petite frousse au Festival d’été. Le chanteur était en spectacle au Japon, mardi soir, et son avion a atterrit à Montréal avec du retard jeudi en fin d’après-midi, forçant l'annulation de l'entrevue devant public qu'il devait donner au Manège militaire.

Corey Hart devait accorder une entrevue devant des fans à l’animatrice Rebecca Makonnen sous le coup de 17h, dans le cadre de la série Entrevues FEQ.

Mais à 17 h, le chanteur était toujours pris en plein trafic sur le pont Champlain. Il tentait de se rendre à St-Hubert, où un hélicoptère l’attendait pour se rendre à Québec. Dès son arrivée à l’aéroport Jean-Lesage, il se rendra sur les Plaines sous escorte policière.

Le directeur de la programmation Louis Bellavance a dû annoncer aux quelques fans sur place que l’entrevue était déplacée à 18h30, espérant qu’elle pourrait toujours avoir lieu. Elle a été annulée quelques minutes plus tard.

Le vol entre St-Hubert et Québec est de 50 minutes. «Aussitôt qu'il embarque dans l'hélicoptère, on va savoir quand il arrive», a précisé Louis Bellavance.

Après son spectacle à Tokyo mardi, Corey Hart prenait la direction de Montréal en faisant escale à Beijing, en Chine. Son vol aurait eu plus d’une heure de retard. «Mais il y aura un show ce soir», a soutenu le directeur de la programmation.