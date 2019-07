Corey Hart: un retard vite pardonné

Corey Hart avait d’ailleurs concocté un spectacle quelque peu différent de celui donné à l’amphithéâtre. Bien qu’il ait encore soulevé la foule avec ses hits comme Everything In My Heart, Never Surrender et Sunglasses at Night, le chanteur a repris Les Bombes, de Pagliaro, et des pièces du groupe The Police, qu’il a faites sur une petite scène en plein milieu du parterre.