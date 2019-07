PARENT, Adélard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Adélard Parent, époux de feu madame Ginette Morin, fils de feu monsieur Lorenzo Parent et de feu madame Bernadette Larouche. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno, Brigitte et Dominique. Il était le frère de feu François-Xavier (Blanche-Aimée Morin), feu Raymond (Rose Alice Lavoie), feu Robert (feu Ginette Fortin), Guy (Sylvie Arcand), Lucette (feu Raymond Guénard), Michèle, feu Andrée, feu Carol, Jacques (Edith Bérubé), Paul (Johanne Daigle), Yvon et Guylène (Sylvain Pedneault). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: feu Monique (feu Lucien Lalancette), feu Dolorès (feu Benoît Grenon), Nicol (feu Marjolaine Gauthier) et Paul-Yvon (Céline Larouche); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Isabelle Bureau, ainsi qu'aux Dr Laflamme et Gervais et à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.