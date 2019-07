CHABOT, Rita Goupil



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le vendredi 28 juin 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 1 mois, madame Rita Goupil, épouse de feu monsieur Ludovic Chabot. Elle était la fille de feu Louis Goupil et de feu Alberta Lantagne. Elle demeurait à Sainte-Sabine. La famille recevra les condoléances à la:samedi de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Diane Godbout), Donald (Évelyne Pigeon) et Line (Alain Lapointe) ; ses petits-enfants : Dany Chabot (Marie-Ève Lehoux), Sylvain et Martin Moore, Stéphane Chabot (Sonia Laflamme), Karine McKenzie ainsi que ses arrière-petits-enfants : Laurence, Héléna et Benoit Chabot, Sophie-Ann et Samuel Chabot. Elle était la sœur de : feu Lucien (feu Adèle Dubé), feu Liliane, feu Roger (feu Gabrielle Asselin), Pauline (feu Conrad Nadeau), Madeleine (feu Aimé Labonté), Gisèle (feu Rosaire Dubé, feu Réjean Guénette), Claudette (Valère Poulin) et feu Gaétan (Marie-Paule Quévillon). De la famille Chabot, elle était la belle-sœur de : feu Ulric, feu Aurèle, feu Marielle, feu Chrétienne, feu Marguerite, Gérard, feu Léonide, Laurette et feu André. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel du Domaine Ancestral de Sainte-Sabine et de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (pour l'hôpital), 1515, 17e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8. Formulaires disponibles au salon.