BROUSSEAU, Charlaine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Charlaine Brousseau, survenu à Saint-Philippe-de-Néri, le 22 juin 2019. Elle était la conjointe de monsieur Denis Drolet, fille de Monique Guimont et de feu Jean-Guy Brousseau. Elle habitait à Château-Richer. Sa famille recevra les condoléancesdès 10h,Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Yves (Marie-Claude); les enfants de son conjoint : Valérie (Raphaël) et David (Elsa); les petits-enfants de son conjoint : Antoine, Olivier et Xavier; ses neveux et sa nièce: Simon, Mathieu et Léa; son beau-frère Benoit et sa belle-sœur Doris; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fraternité Saint-Alphonse, 3812, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), G1E 3M3, téléphone : 418 821-0806, ainsi qu'à l'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 550, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2J5, téléphone : 418 660-2100.