CARRIER, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Carrier, époux de feu dame Marie-Marthe Parent. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Samson et de feu monsieur Gédéon Carrier. Il demeurait aux Jardins Haut St-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera auLe samedi 6 juillet 2019 de 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Suzie Tanguay), Daniel (Marlène Petitclerc) et Diane; ses petits-enfants: Marc-André, Josiane et Valérie; son frère Alfred ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Jardins Haut St-Laurent à Saint- Augustin-de-Desmaures ainsi que le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, infirmier de la rue, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, Tél. : 418-524-2626.