PELLAND, Jean-Paul



Au CSSS Québec-Nord - Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 21 juin 2019, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Pelland, époux de feu madame Yolande Gosselin, fils de feu madame Alice Guay et de feu monsieur Albert- Joseph Pelland. Il demeurait à Sillery.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 7 juillet 2019, de 17h à 19h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Belmont ultérieurement. Il laisse dans le deuil sa fille, Monique (Robert D. Forward), ainsi que des neveux, nièces et amis. Nos remerciements vont aux équipes de la Coopérative des Services à Domicile du Cap Diamant, la Popote Roulante de Sillery et le Rayon de Soleil, les organisations qui ont permis à M. Pelland de prolonger son séjour à domicile tel que désiré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 Rue Frank-Carrel bureau 261, Québec, QC G1N 4N7 (418) 614-9453 https://fondationcapdiamant.com/. Des formulaires seront disponibles sur place.