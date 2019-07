CLOUTIER, Léon



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 22 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Léon Cloutier, époux de madame Madeleine Boulet. Il était le fils de feu monsieur Henri Cloutier et de feu dame Marie-Reine Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine Boulet, ses enfants : Michel (Edith Baillargeon), Daniel, Nathalie (Steve Chevarie), ses petits-enfants : Amélie (Antoine-Samuel Boulet), Yann (Claudya Leblond), Xavier (Rachel), Brandon, Dylan, Kimberley, Keven, Alexy (Sandrine), Steven et Alicya; ses frères et sœurs : Cécile (Réal Beaudoin), Gérard (feu Rollande Blais), Régina (feu Martin Fiset), Paul (feu Irène Jacques), Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), feu Jeannette (Alfred Boulet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois); ses belles-sœurs et beaux-frères: Denis (Denise Roy), feu Jean-Yves, Desneiges, Julie (Denis Aubé), Françoise, Ghislaine et Pauline, ainsi que Gilles Coulombe, Cléophe Corriveau, feu Jean Morin; ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis (e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la