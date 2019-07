GUÉRIN, Carmen Bouchard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Carmen Bouchard, épouse de feu monsieur Alexandre Guérin. Née à St-Tite-des-Caps, le 31 mai 1926, elle était la fille de feu dame Jeannette St-Pierre et de feu monsieur Joseph Bouchard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 7 juillet 2019 de 14 h à 15 h. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Yannick, Michel (Francine Therrien), Éliane (Martin Desrosiers); ses petits-enfants: Tom, Marisol, Sébastien, Jonathan, Vincent; ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Claude (Cécile Bouchard), Raynald, Mona (Frank Adam); tous les membres de la famille Guérin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de