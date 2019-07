WOLFE, Éliane



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 27 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Éliane Wolfe, fille de feu madame Florence Bussière et de feu monsieur Mathieu Wolfe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h50.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Lambert de Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Paule Boudreault (feu Gerry Wolfe) et Louise Delagrave (feu Arthur Wolfe) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs. La famille tient à remercier le personnel de la résidence le Coulongeois et le personnel du St-Brigid's Home pour leurs excellents services. Éliane tient à remercier en particulier Éliot Bégin pour sa grande gentillesse à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.