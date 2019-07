FORTIER, Marc



Au CHU - CHUL, le 27 juin 2019, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédé monsieur Marc Fortier, fils de feu madame Alma Lambert et de feu monsieur Wilfrid Fortier. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à partir de 9h. L'inhumation suivra au cimetière St-Rédempteur. Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Laurent Beaurivage), André (Pierrette Saindon) et Denise (Daniel Croteau); ses petits-enfants: Nadine, Mathieu (Christina Francis), Marie-Ève (Louis-Charles Labbé) et Jonathan (Maude Roy); ses arrière-petits-enfants: Camille, Mathilde et Laurence Labbé, Thomas et Anaïs Beaurivage.