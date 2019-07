ROSA, Nathalie



Au CHU de Québec, le 19 juin 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée Mme Nathalie Rosa. Elle était la fille de M. Robert Rosa et de feu Mme Nicole Faucher. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, la commémoration aura lieu de façon intime à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses oncles et tantes: feu Marcel (Lorraine Filion), feu Clément, feu Suzanne, feu Madeleine (feu Marcel Joubert), André (Nicole Martin), Diane, Solange et Line (Alain Chassé). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Rosa ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHU de Québec ainsi que celui du CHSLD du Haut-St-Laurent à Saint-Augustin de Desmaures pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: Fondation de la paralysie Cérébrale : https://paralysiecerebrale.com