CARRIER, Thérèse Ruelland



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 juin 2019, est partie doucement entourée de sa famille Thérèse Ruelland, épouse de monsieur Jacques Carrier, fille de feu madame Marguerite Boucher et de feu monsieur Maurice Ruelland. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 5 juillet 2019, de 17h à 20h. Elle laisse dans le deuil son mari Jacques Carrier, sa fille Sophye Carrier (Mario Blouin); ses deux petites-filles Magaly Blouin (Maxime Faber) et Jennyfer Blouin (Kevin Bolduc); son petit-fils Alexy Faber. Elle était la sœur de : Marie-Paul (Maurice Lanseigne), feu Jean-Guy (Huguette Bilodeau), Henriette (feu François Vallerand), Gérard (Line Vaillancourt) et Sylvie (Daniel Blouin). Elle était la belle-sœur de: Louisette (Paul-André Ruelland), feu Henri-Claude (Rolande Lachance), Lucien (Lorraine Lavoie). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, sa grande amie Réjeane Côté (Denis Duval), ainsi que plusieurs amis proches. La famille tient à remercier le Dr Lacasse et Andrée Roy pour leurs délicatesses et leur empathie de l'Hôpital Laval ainsi que Dr Karine St-Hilaire, Martine Lévesque et l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Montcalm pour les bons soins à domicile prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, téléphone : 418 692-0220, site web : www.arthrite.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.