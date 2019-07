AUDET, Fernando



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernando Audet, époux de feu madame Laurette Bilodeau. Il demeurait autrefois à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Pierre Beaudoin), Christiane (Gaétan Royer), Gaétan (Shirley M. Gagnon) et Josée (André Frachon); ses petits-enfants: Mathieu Audet Beaudoin (Émily Bourne), Kevin Royer (Cynthia Aubin Guillemette), Jonathan Royer (Sylviane Parent), Audrey Royer, Lydia Frachon (Luc Goyette) et Michaël Audet; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Mathis, Noah, Marion, Eve, Loïc, Kaleb et Flavie; ses frères et soeurs: Philippe-Auguste (feu Marie-Jeanne Vermette), feu Robert (Madeleine Bourgault), Aline (feu Richard Ruel), Denis, Denise (feu Claude Audet), feu Jean-Claude (feu Normande Laliberté, Diane Langlois), Lise (Claude Lavertu), Marcel, feu Michel et Pierrette (Réjean Moreault); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bilodeau: feu Clément (feu Laura Carignan), feu Madeleine (feu Angelo Deluca), feu Simone (feu Joseph Bourgault), feu Lionel (feu Gisèle Desrochers), feu Hervé (Lisette Mercier), feu Thérèse (feu Charles-Henri Paquet), Gérard (Gabrielle Corriveau), feu Noëlla (feu Roland Guay), feu Fernande (feu Raymond Bellavance), Raymond (Louise Nadeau), Rita (François Roy), Monique (Albert Roy) et Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Dre Mélissa Deschênes pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/). La famille vous accueillera à laà compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial.