Festival d’été de Québec: les hôtels en profitent pleinement

Même s’ils sont frappés eux aussi par la pénurie de main-d’œuvre, les hôtels de Québec se réjouissent d’un excellent taux d’occupation durant le Festival d’été.

Le directeur de l’Auberge Saint-Antoine, Guy Lombard, prévoit d’ailleurs une saison touristique « largement meilleure » que l’an passé.

L’institution du Vieux-Québec, qui a l’habitude d’accueillir nombre de stars durant le FEQ, estime que son taux d’occupation bondira de 6 % à 7 % durant la saison estivale, comparativement à l’an dernier. L’hôtel se garde d’ailleurs bien de dire quelles stars logeront chez lui cette année.

Du côté du Château Laurier, le taux d’occupation dépasse les 90 % durant les 11 jours du festival.

« On est complet lundi et mardi », soirs des spectacles de Slipknot et Éric Lapointe, précise le directeur Alain Girard, qui prévoit, de son côté, son « meilleur été à vie » en termes d’achalandage.

Été exceptionnel

La directrice de l’Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine de Sa, confirme que l’été « s’annonce très bon » pour ses 195 membres, dont le taux d’occupation moyen est d’environ 82 % pour cet été.

L’Office du tourisme de Québec constate aussi que l’été 2019 sera exceptionnel.

Le porte-parole Éric Bilodeau confiait au Journal, la semaine dernière, que le tourisme dans la capitale était aussi fort que l’été dernier, à pareille date, alors que Québec pouvait compter sur la tenue du G7.

Tous s’entendent pour dire que la valeur du dollar canadien, qui incite les Québécois à rester ici pour les vacances, y est pour quelque chose.

« On a une augmentation intéressante de la clientèle européenne et asiatique, mais aussi canadienne, confirme Alain Girard. La valeur du dollar a un effet, c’est certain. »

200 employés manquants

Tout comme le milieu de la restauration, l’industrie hôtelière est affectée par la pénurie de main-d’œuvre.

Alors que les membres de l’Association hôtelière de Québec avaient un manque à gagner de 500 employés en mai dernier, il en manque « entre 150 et 200 actuellement pour être à l’aise pour l’été, dans des secteurs non spécialisés, comme des préposés à l’entretien », soutient la directrice Marjolaine de Sa.

Elle assure que ce n’est toutefois rien pour nuire aux opérations des hôtels.

Pour garder ses employés et en attirer une dizaine de nouveaux, le directeur de l’Auberge Saint-Antoine a quant à lui bonifié son programme d’avantages sociaux, comme de l’assurance dentaire et des congés supplémentaires.