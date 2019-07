FIJM: Peter Frampton prêt à dire au revoir

MONTRÉAL – Peter Frampton s’est confié avec générosité en conférence de presse, jeudi, sur la maladie dégénérative rare qui le pousse à présenter le «Peter Frampton Finale - The Farewell Tour» le 5 juillet à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

L’ambiance était pourtant loin d’être sombre lors de sa discussion avec le journaliste culturel Nicolas Tittley.

«Si ça ne tient qu’à moi, c’est certain que vous allez me revoir», a lancé avec émotion le légendaire chanteur et guitariste de 69 ans qui a sorti, en 1976, un des albums les plus vendus de l'histoire, «Frampton Comes Alive!». Le passionné, infatigable, a même lancé l’opus de reprises «All Blues» le 7 juin.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Atteint d’une myosite, maladie affectant les muscles, l’artiste a annoncé en février dernier qu’il risque éventuellement de ne plus pouvoir jouer de guitare. «Je fais de la musique le plus possible pendant que je le peux encore. La maladie a une évolution lente, mais incurable. En ce moment, je suis en plein plateau», a expliqué Frampton.

Une accalmie qui permet à l’artiste, qui a été intronisé au Temple de la renommée des musiciens en 2014, de dire au revoir comme il se doit à ses nombreux admirateurs. «Je voulais le faire alors que je me sens encore au top de ma forme.»

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Une carrière phénoménale

En plus de lui permettre de présenter des pièces de son plus récent opus, le spectacle «Peter Frampton Finale - The Farewell Tour» est une belle occasion de revisiter son gigantesque répertoire.

Celui qui s’est fait connaître au sein des groupes The Herd et Humble Pie à la fin des années 1960, avant de se lancer dans une carrière solo marquée par des collaborations avec George Harrison, Jerry Lee Lewis et Ringo Starr, entre autres, a bien sûr dû faire des choix.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«J’ai creusé très loin! Heureusement, certaines chansons sortaient du lot», s’est exclamé Frampton, sourire aux lèvres.

Comme l’a si bien mentionné Nicolas Tittley, la conférence de presse aurait pu durer des heures tellement la vie de Frampton est riche en anecdotes. Il a fallu nous contenter d’entendre la légende nous raconter l’incroyable histoire de sa guitare «Phenix», perdue et retrouvée, l’influence marquante de David Bowie sur sa carrière et la fierté qu’il éprouve pour son fils Julian qui suit ses traces. Charmant.

Le Festival international de jazz de Montréal se poursuit jusqu’à samedi.