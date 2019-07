Go, Nordiques, Go!

C’est à nouveau dans les allées du club de golf Lorette que se tient ce matin (dès 10 h) le 11e Tournoi de golf annuel des Anciens Nordiques de Québec au profit de la Fondation Maurice Tanguay.

Comme par les années passées, l’évènement devrait réunir 180 golfeurs, dont 36 personnalités sportives, parmi lesquelles on retrouvera certains anciens joueurs des Nordiques. L’argent amassé lors de ce tournoi (72 000 $ l’an passé) servira à réaliser plusieurs projets destinés aux enfants handicapés de tout l’Est-du-Québec.

Un dernier « Shooter »

Photo courtoisie

Stéphane Parent, directeur général de La cache à Maxime, à Scott, a présenté récemment, lors d’un dîner de presse, la programmation estivale de La cache. Le Salon régional des arts Chaudière-Appalaches s’y arrêtera du 28 juin au 6 octobre alors que vous pourrez rencontrer les artistes-peintres qui seront sur place dans des espaces de création et de diffusion. Encore cet été, vous pourrez visiter le vignoble de La cache à Maxime et en apprendre sur le développement de la vigne, la récolte du raisin, l’assemblage et la fabrication des différents vins. Un nouveau chef, Jean-Pierre Borivant, est aux fourneaux du restaurant Le Gregg, et finalement Shooter la pièce de théâtre présentée au public depuis 3 ans et qui raconte l’histoire de trois femmes qui, à la suite d’une perte d’emploi, ouvrent un bar sex, en sera à sa dernière saison. Renseignements : lacacheamaxime.com. Sur la photo, de gauche à droite : Stéphane Parent et Marco Côté, auteur de la pièce Shooter.

25 ans de « Portage »

Photo courtoisie

Le 25e Omnium de golf de Portage a été présenté le 3 juin dernier au club de Beauce à Ste-Marie en présence de plusieurs partenaires, commanditaires et gouverneurs de Portage. La somme amassée cette année, 63 500 $, sera entièrement dédiée au centre résidentiel pour adolescents de Portage à Saint-Malachie. Ce centre accueille des jeunes de 14 à 18 ans issus des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Est-du-Québec aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Sur la photo, Colette Taylor, vice-présidente, développement philanthropique, Portage, est accompagnée de Gaston Bélanger (à gauche), éditeur de la Revue Sportive et membre du premier comité organisateur de l’Omnium Portage en 1995 dans la région de Québec, et de l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Lyse Dumont et Patrice Jolicoeur (photos) ont célébré, le 7 juin dernier leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, marié donc le 7 juin 1969 à Pintendre, a deux enfants et 5 petits-enfants. Lyse et Patrice sont encore très impliqués dans leur communauté à Lévis. Félicitations.

Rencontre au sommet

Photo courtoisie

Lors d’un voyage en moto de 7550 kilomètres, effectué au début du mois, qui les a conduits notamment à Nashville et à La Nouvelle-Orléans, André Parent, à gauche sur la photo, et Guy Jasmin, à droite, de Québec, en ont profité pour se faire photographier, sur la rue Broadway, avec deux animateurs de rue qui personnifient Donald Trump et Kim Jong-Un. Ils ne pouvaient pas s’empêcher de prendre la pose avec eux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoît Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire d’automobiles Frank et Michel, Circuit Acura et Mercedes Benz St-Nicolas... Nicole Dion, de Nicole Dion Communications... Dumas, auteur-compositeur-interprète québécois, 40 ans... Pascale Banville, maintenant installée à Boston, 51 ans... Margaret F. Delisle, ex-présidente et commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux CCBN, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 juillet 2018. Carmen Campagne (photo), 58 ans, auteure-compositrice-interprète (chanteuse pour enfants), originaire de la Saskatchewan... 2016. Marcellin Gaudreau, 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi pee-wee de Québec... 2014. Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d’affaires, philanthrope et lobbyiste américain... 2013. Iain McColl, 59 ans, acteur écossais... 2006. Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois.